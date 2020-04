Calciomercato Lazio, Milinkovic e l'effetto coronavirus. Ma United e Psg...

CALCIOMERCATO LAZIO - L'emergenza coronavirus ha rallentato la corsa della Lazio di Simone Inzaghi. La diffusione del covid 19 ha fermato il calcio e il mondo e rallentato la quotidianità. La Serie A sta progettando una lenta ripresa e spera a maggio di poter tornare ad allenarsi e di tornare a giocare. Inevitabilmente anche il calciomercato potrebbe subire gli effetti della pandemia. La necessità di finire la stagione potrebbe far slittare i contratti in scadenza e la sessione potrebbe essere prolungata. Le aquile sognano lo Scudetto e sperano di superare la Juventus quando si tornerà in campo. Questo è l'obiettivo primario di staff, dirigenza e giocatori che pensano solo al tricolore. Tra questi c'è anche Sergej Milinkovic Savic, assoluto trascinatore della squadra di Inzaghi. I suoi gol contro Juventus e Inter sono i manifesti della sua voglia di trascinare i compagni sempre più in alto. Da almeno due anni sono tante le voci che vorrebbero il serbo lontano dalla Capitale, ma tutti i tentativi sono stati respinti. Il coronavirus, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un alleato importante della Lazio perché accorcerebbe i tempi per una trattativa tre cifre che richiede settimane di lavoro. Il presidente Lotito ha ripetuto più volte che il numero 21 è incedibile a meno che qualcuno non bussi a Formello con 120 milioni di euro. Sono pochi i club che possono permettersi tali cifre.

PSG E UNITED - Tra queste ci sono sicuramente Psg e United. Gli inglesi ci avevano provato l'estate scorsa e avevano messo il Sergente in cima alla lista dei desidere come erede di Pogba, promesso sposo del Real Madrid. Il francese è rimasto a Manchester e l'affare è sfumato. Più pericolosi i transalpini con Leonardo grande estimatore del centrocampista già dai tempi del Milan. Vi abbiamo raccontato di come ci siano stati contatti tra il brasiliano e Kezman, agente di Milinkovic, e di come nell'affare possa rientrare anche Marusic. Un affare da circa 150 milioni di euro non facile da imbastire in poche settimane, soprattutto con un osso duro come Lotito che non lascerà partire i due se non davanti a un'offerta monstre. Il serbo e il montenegrino stanno benissimo a Roma e sono super concentrati sul sogno biancoceleste rimandando tutti i rumors all'estate. Le percentuali di permanenza alla Lazio, soprattutto quelle di Milinkovic, sono in crescita. Per ironia della sorte il coronavirus, che ha fermato la corsa dei capitolini verso il titolo, potrebbe addirittura diventare un alleato durante il calciomercato.

CALCIOMERCATO LAZIO, CONTATTI KEZMAN LEONARDO PER MARUSIC E MILINKOVIC

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PSG ACCELERA PER MARUSIC

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE