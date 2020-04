Calciomercato Lazio, il Psg sempre sulle tracce di Marusic: pronta l'offerta

Oggi il calcio europeo è alle prese con il problema della ripartenza dopo lo stop imposto dal coronavirus. Eppure tante squadre programmano già il prossimo calciomercato, individuando i profili da seguire. Il Psg per esempio ha già pronta una lista di terzini destri per far fronte al sempre più probabile addio di Thomas Meunier: il belga è in scadenza di contratto e le probabilità di rinnovo sono ridotte al lumicino. Il primo nome della lista è quello di Adam Marusic della Lazio, appaiato ad Hamari Traoré del Rennes.

OFFERTA PRONTA - Traoré ha il contratto in scadenza nel 2021 e quindi avrebbe un prezzo più accessibile. Il preferito però sembra essere proprio Marusic, che gode della stima di società e allenatore. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei il Psg sarebbe pronto a mettere sul piatto 15 milioni di euro. Il montenegrino prima dello stop forzato aveva iniziato a carburare dopo un inizio di stagione segnato dagli infortuni. Nell'ultima trasferta di Genova aveva anche segnato un gol straordinario 'sfondando' la difesa rossoblù e nella sfida casalinga con l'Inter era arrivato a un passo dal colpo grosso. Con l'infortunio di Lulic Inzaghi ha impiegato Marusic anche a sinistra, con buoni risultati. Tutto questo non è passato inosservato a Parigi.

