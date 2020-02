Lazio, Rambaudi: "Biancocelesti superiori alle altre due. La scossa l'ha data Lotito"

Dove può arrivare questa Lazio? Il sogno continua. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Chi teme che la Lazio possa vincere lo scudetto non può stare tranquillo. Non so se vincerà il campionato, ma la certezza è che lotterà per farlo. Ieri la squadra di Inzaghi ha giocato meglio dell'Inter, è stata una partita tattica, ma la forza della lazio si è manifestata dopo lo svantaggio. C'è stata sofferenza nella zona sinistra, era nelle previsioni, ritengo ancora non pronto Jony. Il gol di Young è nato da un suo cross sbagliato. Anche lo spagnolo ha fatto la sua parte, certo non all'altezza de compagni. La Lazio ha vinto a centrocampo e grazie ad una grande difesa. Adesso arriva il difficile, già domenica con il Genoa sarà dura, ma è bello viverlo. Ora i biancocelesti sono troppo superiori alle altre due. Critichiamo spesso Lotito, ma la scossa l'ha data lui. Prima della gara con l'Atalanta ha trovato la chiave giusta per scuotere la squadra. Nulla è stato ancora fatto, ma c'è il dovere di provarci fino alla fine. Milinkovic? E' diventato un grande giocatore, è protagonista e decisivo".

