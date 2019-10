Lazio, Rambaudi: "Con l'Atalanta sicuro della vittoria. E su Milinkovic-Inter..."

Battere l'Atalanta anche per dare un segnale importante al campionato: la Lazio c'è e vorrà dimostrarlo sul campo, già a partire da sabato prossimo nel match contro i nerazzurri di Gasperini. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex centrocampista biancoceleste, Roberto Rambaudi, si è lasciato andare a un pronostico del tutto positivo sulla vittoria della Lazio: “La Lazio non sbaglierà la partita contro l'Atalanta, ha tutte le carte in regola per vincere e sono convinto che lo farà. È necessario rimanere coi piedi per terra, anche in caso di vittoria, essere consci che la strada è ancora lunga. Perché? Perché troppo spesso sono stati fatti proclami o ci si è montati la testa dopo una sola partita e questo ha portato un calo drastico delle prestazioni e dei risultati. Per questo dico: questa squadra deve pensare partita per partita, non guardare la classifica o fare tabelle. Se dovesse andare male sabato il campionato potrebbe prendere una brutta piega, piombare nell'anonimato è la cosa peggiore che possa capitare alla Lazio oggi: rimanere in scia per la Champions è fondamentale".

TARLO DI MERCATO - "Milinkovic? Che piaccia all'Inter non è certo un mistero. Inzaghi? Dopo 3 anni può subentrare la monotonia, lui ha rinnovato e avallato il mercato, condivide le responsabilità con la società".

Lazio - Atalanta, l'arbitro della gara

Lazio - Atalanta, Inzaghi carica la squadra

Clicca qui per tornare all'homepage del sito