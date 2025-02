Lazio, Rambaudi: "Conte userà il 3-5-2. Pedro dall'inizio? Normale che..."

Roberto Rambaudi, ex calciatore biancoceleste, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida tra Lazio e Napoli, in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00. Ecco di seguito le sue parole: “Secondo me Conte punterà sul 3-5-2 con Raspadori dietro alla punta, oppure se vuole cambiare un po’ farà il 4-2-3-1 con McTominay che va a sinistra accentrandosi, Lobotka e Anguissa al centro. Pedro dal 1′? Normale che giochi lui una partita importante, contro la prima della classe. C’è bisogno di lui anche per l’approccio. Cosa non deve fare la Lazio oggi? Non deve perdere palle gratuite in mezzo al campo. Io avrei preparato la partita su due situazioni: la prima è non far giocare Lobotka, sulla zona centro-destra del Napoli devi avere delle accortezze; la seconda è non far crossare facilmente gli esterni, vista anche la loro fisicità“.