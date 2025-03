Lazio, Rambaudi duro: "Tchaouna e Noslin non sono all'altezza!"

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radiosei ha parlato l'ex calciatore Roberto Rambaudi, che si è soffermato sul momento della Lazio e su diversi singoli. In particolare ha espresso il suo pensiero sulla stagione di Tchaouna e Noslin, che non hanno ancora dimostrato un rendimento importante. Queste le sue parole a riguardo: “Lì davanti va ritrovato Castellanos, dietro Tavares. In attacco senza l’argentino vai a giocare con calciatori leggerini. Tchaouna e Noslin non si sono dimostrati all’altezza; ormai non puoi aspettare, siamo nella frase cruciale, i limiti si son visti. La forza di questa squadra è il gruppo e l’idea di calcio: tutto sta a fare risultato in questi momenti, la gara contro il Torino è un viatico. Lunedì è la partita, che può darti entusiasmo e consapevolezza. Baroni è stato fantastico a coinvolgere tutti e ad andare avanti in tutte le competizioni. Poi quando i big stanno bene gli altri si aggregano, ora è il momento di rimettere insieme le forze e puntare su determinati uomini. Adesso la brillantezza non te la dà solo una preparazione fisica forte e mirata, ma soprattutto la prestazione e il risultano”.