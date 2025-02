Lazio | Rambaudi: "Mercato? Da stupidi non intervenire. Sarebbe un autogol..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto, come di consueto, ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha fatto il punto della situazione in casa Lazio. Dal mancato acquisto di Casadei a quello possibile di Fazzini, ecco le parole dell'ex calciatore biancoceleste: "Il concetto base è che da settembre manca un giocatore lì in mezzo, sarebbe da stupidi non intervenire. Io credo ancora che un acquisto lo facciano, sulla base delle richieste di Baroni. Il contrario significherebbe farsi un autogol. Sostengo ancora che qualcuno arrivi, per aiutare questa squadra. Lotito deve fare un certo step, non può sempre fermarsi. Non ci devono essere rimpianti: un giocatore serve. E io dico che qualcuno andranno a prenderlo".

"Fazzini? Non conoscendolo accuratamente non so quali caratteristiche potrà sviluppare. Mi sembra più una mezzala, propenso all’uno contro uno, meno adatto al centrocampo a due; questo però all’inizio molti lo dicevano anche di Rovella. Quindi bisogna fidarci del tecnico. L’eventuale mancato acquisto di un giocatore ora sarebbe un autogol anche per i calciatori, perché sanno che sono corti ed hanno bisogno di aiuto. Per ora è stato fatto fatto un grandissimo lavoro, adesso va valorizzato“.

