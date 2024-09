Lazio, Raul Moro ancora in gol in Liga: i numeri dello spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

In estate la Lazio ha salutato Raul Moro. Dopo la promozione in Liga del Real Valladolid, la società di proprietà di Ronaldo Il Fenomeno ha deciso di riscattare il classe 2002 dai biancocelesti, puntando su di lui per mantenere la categoria. L'inizio del club castigliano, però, non è stato dei migliori. I 4 punti in cinque partite li costringono a restare in zona retrocessione, in un 17° posto pericoloso in vista della lotta salvezza. Al contrario, però, l'impatto del ventunenne non è stato niente male. Con la rete realizzata ieri nella sconfitta per 3-1 contro il Celta Vigo, ha fatto salire a 2 il dato sui gol realizzati in queste prime cinque uscite stagionali.