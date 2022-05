Lazio, Reina e Leiva tra Napoli e Capri. Il portiere: "La terra nostra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Quando può Pepe Reina fa ritorno a Napoli, città in cui ha trascorso quattro anni quando difendeva la porta della squadra azzurra. In occasione del giorno e mezzo di relax concesso da Sarri, il portiere, insieme alla famiglia Leiva, ha organizzato una visita a Capri e, appunto, a Napoli. Giornata in barca, pranzo fuori e serata sotto il Vesuvio. Le storie Instagram hanno testimoniato la giornata. "La terra nostra", ha scritto Reina accanto a uno degli scatti, taggando anche Leiva, compagno di squadra e accompagnatore d'eccezione nella gita. Poi Pepe ha postato una foto di Napoli: "Sei bellissima". Nottata in città, poi il ritorno a Roma. Oggi è in programma la ripresa degli allenamenti, Sarri aspetta entrambi a Formello.

TORNA ALLA HOMEPAGE