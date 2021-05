Lazio, Reina sui social insieme a un calciatore del Milan: "Iniziamo!" - FOTO

Archiviata la stagione, per i calciatori della Lazio è tempo di godersi qualche momento di relax con famiglia e amici. Pepe Reina è tornato in Spagna con moglie e figli, e in terra iberica ha incontrato una conoscenza del campionato di Serie A. Sul proprio profilo Instagram, il portiere biancoceleste ha condiviso lo scatto che lo ritrae insieme a Samu Castillejo, attaccante del Milan. I due sembrano pronti per far festa, come testimoniamo le parole con cui Pepe ha accompagnato la foto: "Momenti di flamenco. Iniziamo".

