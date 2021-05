Calciomercato Lazio, allenatore cercasi: Galtier è il nome nuovo

Proseguono i casting della Lazio per trovare il profilo giusto per sostituire Simone Inzaghi. La pista che porta a Maurizio Sarri rimane calda, e non si esclude un prepotente ritorno di qualche nome circolato negli ultimi giorni. Da Mihajlovic a Italiano, fino ad arrivare a Villas-Boas, che era atteso a Roma nella giornata di oggi. Ma nelle ultime ore un altro tecnico è stato accostato alla panchina biancoceleste. Si tratta, riporta tuttomercatoweb, di Christophe Galtier. Il francese, liberatosi dal Lille dopo la vittoria della Ligue 1, sembrava a un passo dal Nizza. Il club di Letang, tuttavia, chiede un indennizzo per lasciarlo partire prima della naturale scadenza del contratto (2022). Entrerebbe in questo modo in corsa la Lazio, che però dovrebbe battere la concorrenza di Real Madrid e Tottenham, club che hanno messo l'allenatore transalpino tra le loro preferenze.