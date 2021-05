Lazio, Muriqi e un futuro da scrivere. Dalla Turchia: "Ritorno? Preferirebbe il Galatasaray"

Il futuro di Vedat Muriqi è tutt'altro che chiaro. La sua prima stagione alla Lazio non è stata entusiasmante, tanto che si continua a parlare di un suo ritorno al Fenerbahce. E anche altri club, come Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach, lo starebbero tenendo in considerazione. Ma l'ultima notizia, diventata immediatamente virale su Twitter, riguarda la preferenza dell'attaccante biancoceleste. Secondo quanto riportato dal seguitissimo giornalista, Zeki Uzundurukan, nel caso in cui si optasse per un ritorno in Turchia, Muriqi preferirebbe approdare nel Galatasaray. Il cronista ne ha parlato ai microfoni di A Spor: "Se Vedat Muriqi torna in Turchia, vuole giocare per il Galatasaray".

