Calciomercato Lazio, Lotito incontra Sarri: i dettagli

Vi abbiamo spiegato e raccontato come la Lazio intenda convincere Sarri (qui per i dettagli), da idea l'ex Napoli e Juve si è trasformato in tentazione possibile, ma è già quasi una realtà. Secondo la rassegna di Radiosei, nelle prossime ore il tecnico potrebbe avere un summit con il suo entourage, Fali Ramadani, con il quale la Lazio ha già parlato anche per Maksimovic e Jerome Boateng, e lunedì un incontro con Lotito per entrare nel vivo della trattativa. Il club biancoceleste offrirebbe un triennale a 3 milioni a stagione, con i bonus arriverebbe fino a 3,5. Sarri ha voglia di rimettersi in gioco, vuole una panchina di Serie A e la Lazio può offrirgli il progetto che sta cercando. Per Lotito è la prima scelta per tanti motivi, non ultimo il calcio offensivo che propone. E poi sarebbe il nome di spessore che serve alla piazza dopo il clamoroso ribaltone di Inzaghi. Tra oggi e domani il nome di Sarri potrebbe registrare una accelerata quasi decisiva.

