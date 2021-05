Inter, Ferri loda Inzaghi: "Il migliore tra quelli in lizza. Alla Lazio ha dimostrato..."

Riccardo Ferri ha parlato dell'addio di Conte e dell'approdo di Inzaghi sulla panchina dell'Inter. L'ex nerazzurro, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha tessuto le lodi dell'ormai ex allenatore della Lazio: "Il migliore tra quelli in lizza. Negli anni alla Lazio ha dimostrato di saper gestire situazioni difficili e particolari, ottenendo ottimi risultati". Poi, si è espresso in particolare sulla grande chance per lo stesso Simone: "Ha un'occasione molto importante per fare un salto nella sua carriera. Si tratta di qualcosa di imperdibile".

