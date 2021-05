Roma, Villar la spara grossa: "Laziali impazziti per Mourinho? Quei pochi che ci sono..."

Vive nella Capitale ormai da più di un anno, ma Gonzalo Villar dimostra di non aver ancora appreso alcune dinamiche fondamentali. Ad esempio, lo sbilanciarsi in modo esagerato su ciò che succede dall'altra parte del Tevere, in casa Lazio. Prendendo esempio dai suoi precedessori, che hanno amato parlar prima e poi subire la disfatta, lo spagnolo si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni poco carine nei confronti della tifoseria biancoceleste. Direttamente dal ritiro della Spagna U21, il classe '98 l'ha sparata grossa: "I laziali impazziti per l'arrivo di Mourinho? Si, i pochi che ci sono (ride, ndr)...". Le dichiarazioni, oltre a essere tutt'altro che eleganti e decisamente poco utili, mostrano la scarsa conoscenza che Villar ha della città di Roma, dove da sempre è in atto un duello tra laziali e romanisti. Due fazioni che si sfidano a suon di sfottò e prese in giro, ma in assoluto equilibrio. I laziali non sono pochi. E forse, in un mondo in cui si segue ciecamente la moda, in cui si fa quel che fanno gli altri perché così non si sbaglia, distinguersi diventa la vera sfida. Un credo su cui i biancocelesti hanno basato la propria vita. Non la quantità, ma la qualità, la classe, gli ideali, i valori. E ancora, i risultati e i titoli. D'altronde, i trofei si vincono a suon di vittorie, non facendo la conta su chi ha più "seguaci". Ma questo, Villar, non può saperlo.

