Lazio, rinviato lo stage di Armini con l'Italia Under 20

"La FIGC ha deciso di rinviare in via precauzionale i due stage delle Nazionali Under 20 e Under 19, programmati da domani rispettivamente al CPO Acquacetosa di Roma e al Centro Sportivo Novarello di Novara, al fine di limitare gli spostamenti dei calciatori e degli staff, senza conseguenze per l’attività internazionale. Gli stage saranno dunque riprogrammati, considerando che i prossimi impegni internazionali sono previsti a Novembre per l’Under 20 (Fase Elite Europeo 2019-20 Uefa in Veneto) ed a marzo (Europeo 2020-21)". È quanto si legge sul sito ufficiale della Figc che segnala il rinvio degli stage delle nazionali giovanili. Così anche Nicolò Armini, convocato con l'Under 20 di Alberto Bollini, dovrà rimandare i suoi impegni con la maglia azzurra.

Lazio - Inter, Stefan de Vrij torna all'Olimpico: senza tifosi è un'altra cosa

Lazio, Stankovic: "Avevamo gli attributi. Vi dico un aneddoto su Eriksson"

Torna alla home page