Lazio - Inter, Stefan de Vrij torna all'Olimpico: senza tifosi è un'altra cosa

La Lazio di Simone Inzaghi ospita l'Inter di Antonio Conte. Dopo il ko con l'Atalanta, il match di oggi pomeriggio diventa già decisivo per le aquile che non possono e non devono sbagliare. Grande attesa per il match che vedrà opposti Immobile e Lukaku, ma che vedrà anche il ritorno all'Olimpico di Stefan de Vrij. L'olandese è il grande ex della sfida e per la seconda volta sfiderà i biancocelesti. L'altro precedente è quello del febbraio scorso, vinto in rimonta dalle aquile per 2-1. Quella fu una serata da dimenticare per l'orange che, fischiato per tutti i novanta minuti dai 60mila dell'Olimpico, è stato autore di una prova incolore macchiata dal fallo su Immobile che ha portato al rigore del momentaneo pareggio. Un vero incubo per un difensore forte come lui, la Serie A lo ha incoronato il migliore nel suo ruolo della passata stagione, che ha subito la pressione del pubblico di fede biancoceleste. Il popolo laziale non ha perdonato l'ex numero tre che, dopo quattro anni nella Capitale, si è svincolato sposando il progetto nerazzurro. Un addio visto come un autentico tradimento e una mancanza di riconoscenza verso una società e una tifoseria che lo ha aspettato e incoraggiato durante il suo infortunio al ginocchio, che lo ha tenuto ai box per un anno. Se Spalletti lo aveva risparmiato il primo anno, Conte a febbraio lo ha gettato nella mischia con scarsi risultati. Oggi de Vrij torna ancora da avversario, ma avrà solo 1000 spettatori contro e non uno stadio intero. La pandemia e gli stadi vuoti, per un calciatore emotivo come lui, si sono trasformati in una sorta di vantaggio per l'ex Feyenoord. Stefan avrà un ostacolo in meno perché, senza 60 mila persone che ti fischiano ogni volta che tocchi il pallone, si gioca con meno pressione. Per citare il suo post di addio, de Vrij giocherà oggi nella sua nuova comfort zone e, così, tutto è più facile.

