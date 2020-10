Lazio, Stankovic: "Avevamo gli attributi. Vi dico un aneddoto su Eriksson"

In occasione del big match di oggi tra Lazio e Inter, “Il Cuoio” ha intervistato il doppio ex Dejan Stankovic, che ha raccontato le sue sfide con i biancocelesti contro i nerazzurri: "I sei anni alla Lazio non li dimenticherò mai. Avevamo centrocampisti eccezionali, così quando Eriksson mi metteva sulla fascia destra io scherzavo e dicevo: ‘mister, mi mette lì così faccio meno danni, vero?’. Credo che avessimo il centrocampo più forte d’Europa. E poi avevamo carattere: Mihajlovic, Favalli, Nesta, Couto, tutta gente dal grande con gli attributi. Lo Scudetto? Non dimenticherò mai quel giorno, come abbiamo vinto, l’attesa nello spogliatoio e la festa al Circo Massimo quando non riuscimmo a scendere dal pullman. La Lazio mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore e ho sempre onorato la maglia".

Lazio - Inter, Almeyda ricorda il rapporto con Inzaghi e fa un pronostico...

Lazio - Inter, il precedente: Almeyda furioso ruba il cartellino rosso e rincorre Corradi

Torna alla home page