Lazio - Inter, Almeyda ricorda il rapporto con Inzaghi e fa un pronostico...

Lazio e Inter nel tempo hanno condiviso le storie di tanti calciatori, finiti a Roma e a Milano in momenti diversi della carriera. Tra questi c'è Matias Almeyda, un simbolo per la tifoseria biancoceleste negli anni d'oro dello Scudetto, uno che non mollava mai e che incarnava bene lo spirito del popolo della Lazio. "Dal 1997 al 2000 ero a Roma nelle mie migliori stagioni" ricorda l'argentino, come riporta la rassegna di Radiosei. Che poi analizza il rendimento della squadra di Inzaghi: "La Lazio post lockdown? Erano vicini all’obiettivo, ma capisco che fosse difficile riprendere. Alla Lazio, più di altre squadre, mancano i tifosi: con la curva hanno un giocatore in più". E proprio su Inzaghi racconta: "Avevamo un grande rapporto, siamo diversi ma in sintonia. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato allenatore, visto che parlava pochissimo, ma dicevano lo stesso di me. Abbiamo imparato da Eriksson, un maestro". Infine un pronostico sulla partita. "Pari e ci si diverte".

Lazio - Inter è Immobile contro Lukaku. E Ciro vede Signori...

Lazio, Inzaghi ha bisogno del Sergente per rimettere in riga l'Inter

Torna alla home page