Lazio, Inzaghi ha bisogno del Sergente per rimettere in riga l'Inter

Contro l'Inter servirà il Sergente di ferro che siamo abituati a conoscere, non quello di gomma visto nelle prime uscite stagionali con Cagliari e Atalanta. Milinkovic, da top player qual è, deve prendere per mano la squadra e portarla verso la vittoria. Lo ha già fatto in passato, lo può fare anche ora: due gol nelle ultime tre gare contro i nerazzurri dimostrano la sua capacità di emergere durante le partite di livello, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Prima dell'inizio del campionato, Sergej ha subito un piccolo infortunio che lo ha condizionato, ma ora la Lazio ha bisogno del suo Sergente, fedele ai colori biancocelesti nonostante le tante voci di mercato.

