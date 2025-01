Lazio, riprende l'Europa League: il programma della vigilia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la vittoria contro il Verona, la Lazio torna al lavoro per la sfida di Europa League contro la Real Sociedad di giovedì 23 gennaio che potrebbe valere il passaggio del turno senza passare per i playoff. La sfida è estremamente importante e anche delicata, considerando i problemi in difesa con Lazzari infortunato, Gigot e Pellegrini squalificati, e Hysaj inutilizzabile in quanto non in lista UEFA. La società ha annunciato quello che sarà il programma della vigilia della sfida, domani 22 gennaio: alle 15.00 ci sarà la conferenza stampa di Baroni e di un tesserato al centro sportivo di Formello, in seguito alle 16.30 ci sarà la rifinitura che dovrebbe sciogliere ogni dubbio sulla formazione.