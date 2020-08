Lazio, rito di benvenuto per Escalante e Reina: le loro performance canore - VD

Al termine del terzo giorno d'allenamento ad Auronzo di Cadore, l'intera squadra è andata a cena fuori in un ristorante del Paese. Questa è stata indubbiamente l'occasione giusta per cementare ancor di più un gruppo già collaudato ma, allo stesso stesso, una buona chance per conoscere meglio i nuovi acquisti. Gonzalo Escalante e Pepe Reina si sono sottoposti al consueto "rito di benvenuto": entrambi, in piedi su una sedia, hanno intonato due famosi brani. Il portiere ha scelto un suo cavallo di battaglia, "La Bamba", mentre l'argentino ha optato per la più moderna "Tusa".

