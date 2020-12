Lazio, Rocchi ricorda la vittoria contro il Napoli: "Ci tenevamo per Chinaglia e Mirko"

Lazio - Napoli è una sfida molto sentita dai laziali perché, oltre la rivalità con i partenopei, è stata la prima partita dopo la morte di Giorgio Chinaglia, eterno simbolo di lazialità. Nel 2012 infatti il match è stato disputato il 7 aprile, non appena 6 giorni dopo la scomparsa di Long John. In quei giorni Mirko Fersini lottava tra la vita e la morte e tutto l'ambiente era in apprensione per lui. In quell'occasione il capitano della Lazio era Tommaso Rocchi che ha ricordato la sfida attraverso il Match Program pubblicato sul sito della società capitolina: "Ho un ricordo indelebile di quella notte, ci tenevamo a vincere per Chinaglia e Mirko. Ricordo il boato della Nord al momento del nostro ingresso in campo. Giocammo con grande cuore, trasformando la tristezza del momento in grinta e determinazione. Questo ci portò a vincere 3-1 contro una grande squadra, direi anche in modo meritato. Non segnai ma feci un assist per Candreva e mi procurai il rigore che chiuse la partita".