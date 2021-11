Lazio, Rodia: “Immobile? Risultati dei test confortanti. E su Marusic…”

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il coordinatore dello staff medico biancoceleste Fabio Rodia in merito alle condizioni di Ciro Immobile e della positività al Covid di Adam Marusic. Queste le sue parole: “Siamo in rapporti con Adam Marusic che clinicamente sta bene, oggi ha effettuato un tampone molecolare di cui siamo in attesa del responso. Adesso attendiamo la sua negativizzazione e poi lo riporteremo in Italia per sottoporlo ai consueti test d’idoneità”

IMMOBILE – “I risultati, invece, dei test di Immobile sono confortanti. In due settimane si è riassorbito l’edema e la lesione è evoluta favorevolmente. In questi due allenamenti riporteremo il giocatore al livello dei compagni per la così detta riatletizzazione. Faccio i complimenti a tutto lo staff per aver gestito la situazione Immobile e anche per la fiducia e la disponibilità del giocatore"

SQUADRA – “Il resto della rosa sta in buone condizioni. Oggi faremo tutte le valutazioni del caso visto che la partita contro la Juventus è stata molto faticosa e dispendiosa”

