Lazio - Roma, 3-0 e continuità: ecco da quanto mancavano 3 vittorie di fila

Benedetta continuità. La Lazio vince il derby, pardon stravince, e dà seguito alle vittorie contro Fiorentina e Parma in campionato. Quello che serviva per recuperare terreno dalle prime in classfica. Secondo le statistiche di Lazio Page, non si vedevano da luglio 2020 tre vittorie di fila per i biancocelesti (Lazio-Cagliari 2-1, Verona-Lazio 1-5, Lazio-Brescia 2-0). Lazio-Roma si aggiunge a Lazio-Fiorentina e Parma-Lazio, nove punti che danno morale e rilanciano la squadra di Inzaghi.

