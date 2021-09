Lazio - Roma, Acerbi chiama i tifosi a raccolta: "Domenica abbiamo bisogno di voi" - FOTO

Poco meno di quarantotto ore e poi arriverà il fischio d'inizio del derby della Capitale. In attesa del match, e all'indomani del pareggio ottenuto dai biancocelesti a Torino contro la squadra guidata da Juric, Francesco Acerbi ha condiviso un suo scatto su Instagram, per poi chiamare a raccolta i tifosi della Lazio in vista del prossimo impegno: "Soprattutto domenica abbiamo bisogno di voi".

