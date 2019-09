Lazio - Roma, Aquilani: “Non ricordo un derby così sofferto, loro superiori”

Un Lazio - Roma così non si vedeva da diversi anni. Non solo per il numero incredibile di legni colpiti dalle due squadre, con netto “vantaggio” dei biancocelesti, ma anche per un predominio territoriale che la prima squadra della Capitale non metteva sul campo in un derby da anni. A pensarla così è anche l'ex giallorosso Alberto Aquilani, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio: “Ti ricordi un derby in cui la Roma ha subito così? Non lo so, forse è già successo, ma siamo alla seconda giornata quindi non farei alcun processo alla squadra. La Lazio sul campo ha dimostrato qualcosa in più. La Roma invece dovrà correggere i propri errori e guardare avanti”.

NAZIONALI, BERISHA ON FIRE PER IL KOSOVO

FINLANDIA-ITALIA, LE PROBABILI SCELTE DI MANCINI

TORNA ALLA HOMEPAGE