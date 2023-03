Lazio - Roma, Briga è ‘in pre derby’: il siparietto con la moglie - FOTO

Quanta apprensione per il derby. Il clima in città è molto caldo, si respira da ogni angolo, vicolo e sanpietrino. Non è facile da spiegare, soprattutto a chi non è particolarmente coinvolto. È il caso di Mattia Briga che, su Twitter con ironia, ha analizzato la situazione che sta vivendo in casa con la moglie. “Non capisco perché per mia moglie sono costretto a sopportare il suo umore durante il preciclo e lei invece non capisce che io sto in pre derby”, questo il messaggio.

Non capisco perché per mia moglie sono costretto a sopportare il suo umore durante il preciclo e lei invece non capisce che io sto in pre derby — BRIGA (@MattiaBriga) March 18, 2023

