Lazio - Roma, Correa: "Sono arrabbiato, avremmo potuto segnare più gol"

Sfortuna e imprecisione, ma anche questo Lazio - Roma ha consegnato ai biancocelesti un grande Tucu. Correa ha analizzato il derby ai microfoni di Lazio Style Channel, ecco le sue parole: "Nell'occasione a tu per tu con Pau Lopez avrei potuto fare meglio, anche se lui ha fatto una bella parata. Abbiamo avuto anche tanta sfortuna per tutte le chance create oggi e non concretizzate, ma dobbiamo migliorare. Quest'anno ci vedo tutti più sicuri e concentrati sul lavoro da fare. Con la Sampdoria sono entrate tutte, oggi non è stato così. Sono un po' incazzato, ma anche contento perché giocando così arriveranno tante vittorie". Poi sul nuovo stile di gioco della Lazio, ha detto: "Siamo bravi nel tenere palla e cercare di costruire gioco, ma in ripartenza possiamo fare male a qualsiasi squadra. Oggi con un paio di contropiedi, uno mio e uno di Immobile, abbiamo quasi segnato. Dobbiamo imparare a gestire al meglio entrambe le situazioni, sia quando abbiamo il possesso che quando dobbiamo ripartire. Io devo migliorare tantissimo. Sono il più grande critico di me stesso, ma do sempre il massimo. Poi cerco di puntellare tutti i difetti del mio gioco, come essere più incisivo sotto porta e segnare più gol. Nazionale? Sono felicissimo, per me è un sogno e un orgoglio. Questa convocazione è merito di compagni, mister e tifosi che mi hanno accolto alla Lazio come un figlio".

