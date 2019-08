Lazio - Roma, da sabato il via alla vendita dei biglietti: i prezzi

La Lazio - attraverso il proprio sito ufficiale - ha comunicato tutte le informazioni per la vendita dei tagliandi del derby di Roma. La stracittadina si giocherà domenica 1 settembre alle ore 18.00.

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di sabato 24 agosto, saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO - ROMA in programma domenica 1 settembre alle ore 18:00".

35 euro per un biglietto in Curva Nord e Distinti, 50 euro per la Tribuna Tevere. Prezzi contenuti per il derby della Capitale che la Lazio giocherà in casa e con il pubblico dalla sua parte. Manca davvero poco: meno di due settimane. Di seguito i prezzi per tutti i settori:

Pubblicato ieri alle 12.10