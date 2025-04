Lazio - Roma, Guendouzi ammonito? La decisione del giudice sportivo

TUTTOmercatoWEB.com

Guendouzi è stato uno dei protagonisti del derby, andato in scena all'Olimpico domenica sera. Il centrocampista della Lazio, in campo per 90', dopo un fallo fischiato in favore della Roma si è avvicinato al direttore di gara protestando e chiedendo spiegazioni, il modo con cui il francese si è rivolto non è particolarmente piaciuto a Sozza che ha messo mano al taschino per estrarre il cartellino. Nel momento in cui l'arbitro stava per assegnare il giallo, si è arrivato Rovella per chiedere utleriori spiegazioni. Il numero sei lo ha fatto in modo più veemente del compagno al punto da prendersi lui l'ammonizione, risparmiando Guendouzi. Il nome di quest'ultimo infatti, non è presente neanche nel referto del giudice sportivo.

