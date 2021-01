Lazio - Roma, il derby degli esordienti: ecco i volti nuovi della stracittadina

LAZIO ROMA - Il derby di Roma ritrova uno dei suoi protagonisti. La Lazio riabbraccia Senad Lulic che, un anno dopo l'infortunio alla caviglia, può tornare nell'elenco dei convocati. Il bosniaco e Radu saranno i senatori della stracittadina, ma poi ci sarà un lungo elenco di calciatori alla prima esperienza nel derby della Capitale. In casa biancoceleste Pepe Reina è certo di giocare la sfida più attesa all'ombra del Colosseo. Oltre allo spagnolo, possono giocare il loro primo derby anche Muriqi, Akpa Akpro, Escalante e Andreas Pereira. I quattro dovrebbero iniziare dalla panchina, ma potrebbero essere gettati nella mischia da Inzaghi a gara in corso. Tra i giallorossi, la flotta degli esordienti è più numerosa. Karsdorp e Mkhitaryan sono sicuramente le novità di cartello con l'esterno e il tornante che avevano saltato le precedenti sfide tra scelte tecniche e infortuni. Potrebbe essere la prima anche per Villar, Ibanez, Carles Perez, Farelli, Kumbulla, Borja Mayoral e Pedro. Volti nuovi per un match che, anche senza pubblico sugli spalti, è atteso e sentitissimo e che non si può per nessuna ragione sbagliare.