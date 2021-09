Lazio - Roma, il pre-partita all'Olimpico: è il momento del volo di Olympia!

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Manca veramente pochissimo al fischio d'inizio. Prima dell'ingresso in campo delle due squadre, c'è tempo per un'ultima canzone interpretata dalla band, ospite speciale dell'Olimpico.

AGGIORNAMENTO ORE 17.47 - È il momento del volo dell'aquila Olympia!

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Foto di rito tra Juan Bernabè, un componente dei "Dire Straits Legacy" e la bimba ospitata dalla So.Spe, l'organizzazione di Suor Paola.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 - La Lazio scende in campo. Tifosi in festa e bandiere al vento: inizia il riscaldamento dell'intero gruppo. Contemporaneamente anche la Roma fa il proprio ingresso sul terreno di gioco.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 - In campo i tre portieri della Lazio, presentati dallo speaker ufficiale biancoceleste. Reina, Strakosha e Adamonis iniziano il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - In campo anche la Lazio. In particolare, c'è Cataldi, Immobile, Romero, Raul Moro e Basic. Cori della Curva Nord per l'attaccante biancoceleste, che saluta e ringrazia. Poi il diktat: "Bisogna vincere".

Un'ora e mezza e finalmente arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Roma. Numerose le iniziative organizzate all'Olimpico e che sono state presentate da Anna Nastri in conferenza stampa. Oltre alle raccolte alimentari in favore delle persone in difficoltà, i "Dire Straits Legacy" sono stati chiamati ad esibirsi di fronte a coloro che hanno con largo anticipo riempito lo stadio. La band ha iniziato la performance intorno alle 16, e lo show è durato circa mezz'ora. Già in campo qualche calciatore della Roma per il consueto walk-around.

