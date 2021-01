Lazio - Roma, Inzaghi: "Vittoria strameritata, siamo in corsa". Su Lazzari...

La Lazio domina il derby contro la Roma, il 3-0 finale fa scattare la festa. Inzaghi a Sky commenta così: "Abbiamo fatto una grandissima gara, di rabbia, corsa, determinazione, i ragazzi sono stati splendidi. Avevo visto gli occhi giusti, la preparazione era stata di quattro giorni ed è stata ottima. Abbiamo strameritato questa vittoria, ci dà tanta soddisfazione, è stata voluta con tutte le forze grazie anche ai tifosi. Non dimentichiamo che abbiamo lasciato dei punti, ma abbiamo avuto 45 casi di Covid in 14 giorni, andare in undici o dodici a San Pietroburgo non è semplice. La squadra ha avuto l’approccio giusto, da Caicedo e immobile, ci siamo alzati, abbiamo sofferto, ci tenevamo tanto. Ora gli indisponibili diminuiscono, Lulic e Correa sono straordinari perché volevano esserci ma non potevo impiegarli. Possiamo ancora dire la nostra. Lazzari? È stato bravissimo come tutti, ha fatto le ultime due gare contro Parma e Roma benissimo, ringrazio i medici perché aveva dei problemi, ha fatto antidolorifici e cure. Se lo merita, è sempre propositivo ed è voluto bene da tutti. In corsa per i primi posti? Sì, abbiamo perso terreno, ora siamo alla terza vittoria di fila. Ci servono questa rabbia e determinazione anche se non è semplice, spero di fare delle scelte e di ruotare gli uomini. Kamenovic? Un ragazzo di prospettiva, giovane, ha buonissime qualità, può fare il terzo, il quinto o il terzino nei quattro. Lo vedremo, ma ora aspetto Fares, e poi Lulic sta arrivando".

Il tecnico biancoceleste, intervenuto subito dopo ai microfoni di Lazio Style Channel, ha espresso la propria soddisfazione per il successo ottenuto: "È stata un'ottima partita interpretata nel migliore dei modi. Corsa, aggressività, determinazione, le gare con questa rabbia in corpo si portano a casa. Una soddisfazione grandissima vincere un derby 3-0. Sapevamo che stiamo parlando di un grande avversario, l'abbiamo preparata bene. Al di là di tecniche e tattiche, è lo spirito che fa la differenza. Punti importanti per la classifica? Cercheremo di mettercela tutta, abbiamo perso qualche punto ma ora vogliamo rimontare. Siamo stati bravissimi nell'approccio in entrambi i tempi, abbiamo avuto 96' di concentrazione totale, abbiamo vinto la partita strameritando. Sono molto soddisfatto di tutti, quelli che erano fuori che hanno partecipato. Giusto goderci ora questa vittoria per un paio di giorni".