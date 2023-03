Lazio - Roma, mille agenti in campo: il piano di sicurezza per la Capitale

RASSEGNA STAMPA - È il giorno del derby e da San Vitale sono arrivate indicazioni per mettere in sicurezza la Capitale. Il piano, come riporta Il Tempo, prevede in campo circa mille agenti che blinderanno l’Olimpico. Ma non solo, da questa mattina alle 8 sono scattati i controlli nelle zona dello stadio che, quando arriveranno i supporter, saranno potenziati. A partire dalle 14 di questo pomeriggio scatteranno le prime interdizioni stradali per evitare contatti tra tifoserie. Ai laziali è riservata l'area di parcheggio in via Macchia della Farnesina. I romanisti, invece, dovranno utilizzare l'area tra il PalaTiziano e lo stadio Flaminio. Al fischio d’inizio, all’interno dell’impianto saranno presenti 750 steward. Inoltre, per evitare possibili scontri con tifoserie gemellate è stato sottoposto a stretta sorveglianza anche il centro storico.

