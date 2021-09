Lazio - Roma, Mourinho nervoso: per due volte se ne va dalla conferenza

Perdere un derby di Roma è un'esperienza difficile da vivere. Da oggi anche José Mourinho sa cosa significa e la reazione non è stata delle più composte. Una volta entrato in sala stampa il tecnico portoghese è sembrato subito nervoso e rivolgendosi alla platea dei giornalisti presenti ha detto: "Allora la facciamo fuori". Immediatamente si è alzato e ha abbandonato la postazione. Pronta la replica di Angelo Mangiante di Sky Sport: "In tutti gli stadi del mondo si fanno domande in conferenza". A quel punto Mourinho è tornato al suo posto, ha pronunciato un "vaffa", poi si è alzato e se n'è andato di nuovo. Non un bel post partita per la Roma e il suo allenatore, i tre gol della Lazio hanno fatto molto male.