Lazio - Roma, occhio a quei due dalla panchina: il dato che li accomuna

Il derby è una partita speciale e può essere decisa nei modi più disparati. Sono entrati nella storia autogol, gol di tacco, colpi fortuiti dal rinvio dalla difesa: nel 2008 Behrami per rinviare il pallone lontano fece sbattere il pallone in faccia a Taddei, che sfortunatamente entrò in porta. Nonostante il fato beffardo, quel match lo vinse comunque la Lazio. A volte però i derby vengono decisi anche da fattori decisamente più comuni.

Un calcio d'angolo, un rigore, un'espulsione, o più banalmente da una sostituzione azzeccata. Quest'anno Lazio e Roma hanno infatti due giocatori che sanno essere decisivi dalla panchina. Si tratta di Matias Vecino ed Eldor Shomurodov, i quali si trovano in testa in una speciale classifica: come riportato da Sky, i due sono i giocatori che hanno contribuito a più gol subentrando dalla panchina nelle ultime due stagioni in Italia (7, tra gol e assist).

