Lazio - Roma, Petrachi: "Derby emozione da vivere. Speriamo di fare bene"

LAZIO - ROMA - Manca sempre meno al derby. A pochi minuti dal fischio d'inizio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds della Roma, Gianluca Petrachi: "Sono tranquillo? Rimane una partita di calcio. Da ex giocatore, magari le potessi vivere sul campo, con la giusta attenzione e la giusta adrenalina. Sono emozioni da vivere. La Roma in estate ha rifondato, ha dato via 15 giocatori e ne ha presi 8. Abbiamo preso un mister nuovo, che si sta adattando al calcio italiano. Alcune cose sono state fatte bene, in altre la squadra è andata un po' in difficoltà. Mi auguro che già da oggi i ragazzi mettano in campo le accortezze che il mister ha apportato in settimana".

