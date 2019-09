Lazio - Roma, Tare: "Non siamo i favoriti, serve umiltà e soprattutto rabbia"

LAZIO - ROMA - A pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio - Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Igli Tare, ds biancoceleste: "Chi dice che siamo favoriti? Assolutamente no, non la pensiamo così. Siamo in un buon momento. Abbiamo preso dei giocatori che sono stati bravi a inserirsi nel nostro sistema di gioco sin da subito, ma non vuol dire niente. Ci sono tante motivazioni in una partita del genere. Dobbiamo essere molto umili e dimostrare ancora più rabbia di vincere. Abbiamo preso cinque nuovi giocatori. Prendo sempre giocatori che fanno bene al nostro gruppo. In questo momento serve anche tanta umiltà. Mercato ancora aperto? Sono pienamente d'accordo che dovrebbe essere già chiuso. Il giorno prima dell'inizio del campionato il mercato deve terminare. Dobbiamo portare pazienza e spero che si cambi al più presto. Serve uniformità anche con gli altri campionati".

