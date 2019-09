Lazio - Roma, primo gol in un derby per Luis Alberto

E' il 58' quando Luis Alberto regala il pareggio alla Lazio dopo l'iniziale vantaggio della Roma per il rigore trasformato da Kolarov. Gioia doppia per il fantasista biancoceleste: quello arrivato oggi è infatti il suo primo gol nel derby della Capitale. Botta secca e decisa di interno dopo l'ottima copertura e assist di Immobile, è così che Luis Alberto incornicerà il primo centro in una stracittadina.

