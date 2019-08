Lazio - Roma, Rizzoli: “Arbitro del derby? Ho già scelto il nome”

All'appello manca ancora un tranquillo, almeno sulla carta, Lecce - Inter. Ma la prima giornata di Serie A non si può dire che sia filata tanto liscia sul piano arbitrale. La speranza è che il prossimo turno, ricco di due big match come Lazio - Roma e Juventus - Napoli, non presenti gli stessi problemi in ambito Var. Intanto, il designatore degli arbitri del massimo campionato, Nicola Rizzoli, ha mostrato piena sicurezza, annunciando di aver già scelto i direttori di gara dei due incontri clou della seconda giornata. Ecco le sue parole a Radio Uno: “Ho già deciso chi arbitrerà Lazio - Roma e Juve - Napoli. Avevo fatto la mia scelta prima ancora che iniziasse la Serie A. Si fa sempre così quando si parla di gare di cartello". Rizzoli ha poi fatto un bilancio della prima giornata Le polemiche di Fiorentina - Napoli hanno fatto il paio con decisioni poco coerenti in Cagliari - Brescia e Udinese - Milan, dove i rispettivi direttori di gara hanno assegnato (nel primo caso) e non fischiato (nel secondo) due rigori pressoché identici. Ecco cosa ne pensa l'ex arbitro: “Massa e Valeri da fermare? Prenderemo la decisione di far arbitrare chi sta meglio dal punto di vista psicofisico. Ho parlato con loro, sono i primi a essere dispiaciuti e arrabbiati con loro stessi. La gestione della partita (Fiorentina - Napoli n.d.r.) è stata sbagliata, quando ti prepari bene e poi commetti errori è dura accettarlo. I cambiamenti fanno sempre un po' paura. La regola che ha impattato di più è quella relativa al fallo di mano, ci vorrà tempo per comprendere tutto al meglio. Ci dobbiamo adattare e comprendere. Nella prima giornata ci sono stati errori, la regola è molto più oggettiva ma resta sempre la possibilità di decidere per l'arbitro” - infine, Rizzoli ha parlato della possibilità di concedere alle squadre di chiamare il VAR una o due volte per tempo - “Credo che l'argomento sia all'ordine del giorno e che all'IFAB (l'organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica al regolamento a livello internazionale e nazionale n.d.r) se ne stia già parlando. Posso dire la mia: sarei favorevole".

SAMPDORIA - LAZIO, MILINKOVIC E IL COMPASSO

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

TORNA ALLA HOMEPAGE