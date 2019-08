DIRETTA - Calciomercato Lazio, attesa per Pavlovic e una terza punta

CALCIOMERCATO LAZIO - Ore di attesa in casa Lazio, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei. A breve dovrebbero esserci due annunci: uno è il rinnovo di Felipe Caicedo, ormai vicinissimo, l'altro è l'arrivo di Pavlovic dal Partizan Belgrado, che però prima dovrà sostenere visite mediche supplementari per un accertamento cardiologico ulteriore. Se la visita darà esito positivo la Lazio investirà in Pavlovic 5,5 milioni, lasciandolo in prestito per un anno al Partizan. Non solo: si attende anche l'arrivo della famosa terza punta, non certo ma comunque ancora possibile. La rosa dei nomi però convince poco: Llorente sembra ormai promesso sposo del Napoli, Kalinic è conteso anche da Roma (i giallorossi sarebbero in competizione con la Lazio anche per De Paul dell'Udinese) e Galatasaray, su Cosgrove dell'Aberdeen piovono smentite e Petagna sembra destinato a rimanere alla Spal. Resta viva la pista che porta a Edouard del Celtic. In uscita, si continua a lavorare per trovare una sistemazione per Wallace e Durmisi ad una settimana dalla chiusura della finestra di calciomercato.

