Calciomercato Lazio, Durmisi e Wallace in uscita: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO - Manca una settimana esatta alla chiusura del calciomercato e la Lazio cerca una sistemazione per Fortuna Wallace e Riza Durmisi. I due calciatori restano in bilico e si cercherà un'opzione fino alla sirena finale. Il difensore brasiliano, dopo il mancato passaggio al Wolverhampton per motivi burocratici, è entrato nel mirino di Benfica, Valencia e Monaco ma senza che nessuna pista andasse in porto. Jorge Mendes, agente del centrale, è al lavoro per trovargli una squadra. Qualora non si riuscisse nell'impresa, il calciatore potrebbe essere reintegrato andando ad aggiungersi ai difensori a disposizione di Inzaghi.

DURMISI - Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, diverso il discorso per Riza Durmisi. Chiuso da Lulic, Jony e Lukaku, il danese rischia di non vedere praticamente mai il campo. L'affare con il Fenerbahce sembrava impostato e praticamente chiuso sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il presidente dei turchi è anche arrivato a Fiumicino e si pensava che fosse venuto per le firme e la chiusura dell'affare. Il patron, invece, ha bussato a Trigoria per provare a trappare Kolarov alla Roma. I giallorossi non hanno aperto alla trattativa, ma nessuno si è visto dalle parti di Formello. L'operazione resta congelata con il Fenerbahce alla ricerca di un profilo più economico. Non è escluso, però, che con il passare delle ore i due club non possano tornare a parlarsi e a provare a chiudere. Le alternative portano in Spagna e in Danimarca per il numero quattordici e hanno il sapore di un ritorno alle origini. Mancano sette giorni e tutto può succedere, Wallace e Durmisi vanno tenuti d'occhio perché qualora dovessero uscire entrambi qualcosa potrebbe muoversi anche in entrata.

