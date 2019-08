Lazio, Caicedo rinnova: firma prevista nelle prossime 48 ore

La grande incognita di questa estate della Lazio sembra avviarsi a conclusione. Lo ha già parzialmente annunciato Inzaghi in conferenza stampa prima della Sampdoria, arrivano conferme: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il rinnovo di Felipe Caicedo è pronto e il giocatore è disposto a firmarlo. Nelle prossime 48 ore si attende la svolta, ci sarà prima un ultimo incontro con il ds Tare tra oggi e domani per mettere il tutto per iscritto: ingaggio di 2 milioni di euro più bonus, prolungamento fino al 2022. Si attende solo la firma, improbabile un dietrofront a questo punto: Inzaghi avrà ancora la sua Pantera.

