Lazio - Roma, Sconcerti: "I biancocelesti hanno giocato splendidamente"

Il giorno dopo il derby è sempre buono per analisi ed eventuali critiche. La Lazio è riuscita a portare a casa la stracittadina con la Roma per 3-2. La gara è stata emozionante si dai primi istanti, con la coreografia mozzafiato della Curva Nord. Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio l'andamento della partita e i vari errori compiuti dai giallorossi che gli sono costati la partita: "La difesa soffre, il centrocampo lascia tante linee di passaggi, ha una squadra sbagliata che Mourinho però moltiplica bene, perché la Roma ora lotta fino in fondo. A me la Roma nel derby è piaciuta moltissimo, anche se la Lazio a momenti ha giocato splendidamente. E poi la Roma ha trovato Zaniolo. Si pensava che avesse perso in potenza e invece no".