Lazio - Roma, Under: "Faremo del nostro meglio per vincere il derby"

Manca poco. Tra quattro giorni Lazio e Roma scenderanno in campo per il derby, il primo della storia a giocarsi così presto in campionato, solo alla seconda giornata. Sulla sponda giallorossa del Tevere, intanto, iniziano ad arrivare le prime dichiarazioni in merito alla sfida del prossimo 1° settembre. Ecco cosa ha detto l'esterno turco Under ai microfoni di Sky Sport: "L’importanza di questo derby è evidente per tutti a Roma, e anche per noi. Faremo del nostro meglio. Metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato. È normale che il derby acquisti tanta importanza, perché mette a confronto due squadre della stessa città. La stessa cosa succede in Turchia a Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. Tutti vogliono vincere il derby”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI PAPADOPULO

TORNA ALLA HOMEPAGE