Lazio, Romagnoli a Sky: "L'obiettivo? Un pizzico di umiltà in più. Le mie condizioni..."

Direttamente dalla cena di Natale della Lazio presso il Museo della Civiltà, Alessio Romagnoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Sappiamo che abbiamo fatto una partita pessima tranne i primi 30 minuti. L'obiettivo è resettare e ripartire, magari tornare ad avere un pizzico di umiltà in più. Bisogna imparare dalle grandi squadre come l’Inter, che si sanno difendere in 11 sanno giocare sporco quando devono. Non è che non siamo umili, dobbiamo esserlo di più. I complimenti fanno bene ma so io accettare anche critiche e dimostrare che siamo una grande squadra. Contraccolpo? Dobbiamo avere la forza di resettare. Dispiacere anche per i tifosi che meritavano qualcosa di diverso. Ripartiamo dai. Io sto meglio. Molto meglio. Spero di esserci sabato".