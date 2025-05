Lazio, Romagnoli espulso contro il Lecce: quando sconterà la squalifica?

Al termine della partita tra la Lazio e il Lecce, con i salentini avanti di una rete a zero, tra i giocatori di Marco Baroni è sopraggiunto il nervosismo. Il continuo perder tempo dei salentini, spesso rifugiatisi nei minuti di recupero alla bandierina, è stato motivo di frustrazione per i biancocelesti, ma soprattutto per Alessio Romagnoli che, persa la testa, ha sferrato un colpo proibito ai danni di un avversario che gli è costato il cartellino rosso. Una decisione inevitabile e che costringerà il centrale della Lazio a scontare una giornata di squalifica saltando la prima partita della prossima stagione, indipendentemente dalla squadra per cui giocherà e dal campionato in cui militerà se dovesse lasciare la Lazio.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.