Lazio, Romagnoli: "Io capitano? Sono appena arrivato..."

Il primo derby con la maglia della sua Lazio, un turbine di emozioni che non hanno per nulla condizionato la prestazione di Alessio Romagnoli. Ai microfoni di Dazn, il 13 biancoceleste ha esaltato anche la prestazione di un altro laziale, Danilo Cataldi, al suo battesimo da capitano in una stracittadina: "Sono contentissimo per lui, lo conosco dai tempi della Nazionale, se l'è meritata e ha giocato benissimo. Un bravo capitano, poi c'è una gerarchia, c'è Ciro poi Sergio (Milinkovic, ndr). Quando prendo la fascia io? Sono appena arrivato, non ci penso. Va bene già giocare con questa squadra".