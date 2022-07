Lazio, Romagnoli versione modello con la nuova maglia: tifosi in delirio - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alessio Romagnoli è l'uomo del momento in casa Lazio. Il centrale ex Milan, arrivato nella notte tra martedì e mercoledì con Gila e Maximiano. è stato accolto dal calore e l'affetto della gente laziale. E' il colpo che ha fatto impazzire la piazza, soprattutto per la fede biancoceleste dichiarata del classe '95. Il nuovo numero 13 ha fatto da modello, sui canali ufficiali del club, per i video della nuova maglia. Il post pubblicato sui social ha fatto impazzire i tifosi che hanno riempito la sezione commenti di messaggi di apprezzamento per Alessio: "Non ti sei mai tolto la maglia da quando sei qui", "ti sta da favola", "Finalmente uno di noi".